Der Machtkampf in Venezuela geht weiter, während die Welt zuschaut. China appelliert nun mehr zu tun, um das angeschlagene Land zu fördern.

China hat nach neuen Zusammenstößen zwischen Opposition und Regierung in Venezuela vor der Einmischung in interne Angelegenheiten des lateinamerikanischen Staates gewarnt. Der Einsatz "sogenannter humanitärer Hilfen" für politische Zwecke werde abgelehnt, teilte das Außenministerium in Peking am Montag mit. Die Souveränität des Landes ...

