Die Gemeinschaftswährung Euro wurde vor 20 Jahren eingeführt. Deutschland konnte von der neuen Währung profitieren - doch geht es nicht jedem Land so.

Deutschland hat von der Einführung des Euro vor 20 Jahren einer Studie zufolge am meisten profitiert, während Frankreich und Italien die größten Verlierer sind. Wissenschaftler des Freiburger Centrums für Europäische Politik (CEP) legten am Montag in Berlin ein Rechenmodell vor, wonach Deutschland durch die europäische Gemeinschaftswährung einen Wohlstandsgewinn von knapp 1,9 Billionen Euro verzeichnen konnte.

Pro Einwohner seien dies 23.116 Euro. Die Wissenschaftler verglichen die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1999 bis 2017 mit dem hypothetischen Fall, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...