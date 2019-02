Am Ende der Vorwoche schockte Kraft Heinz die Anleger mit katastrophalen Jahreszahlen. Wegen einer Milliarden-Abschreibung erlitt der Lebensmittelgigant einen überraschend hohen Verlust von 10,3 Milliarden US-Dollar (rund 9,1 Milliarden Euro), nachdem er im Vorjahr elf Milliarden Gewinn Dollar gemacht hatte. Nach einem Kursrutsch von rund 30 Prozent am Freitag stabilisierte sich die Aktie am Montag im frühen Handel etwas, aber der nächste Hammer aus dem Hause Kraft Heinz wartete da schon - zumindest ... (Achim Graf)

