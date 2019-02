Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Shutdown in den USA hat die Veröffentlichung etlicher Konjunkturdaten verzögert, so die Analysten von Postbank Research. Betroffen sei auch das US-BIP-Wachstum (Do., 28.02., 14:30 Uhr) für das 4. Quartal, für das die 1. Schätzung eigentlich für Ende Januar vorgesehen gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...