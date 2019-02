BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt hat 2018 zwar deutlich weniger Investitionen verzeichnet als in dem von einem Rekord geprägten Jahr 2017, befand sich nach Einschätzung des Branchenverbandes BVK aber dennoch "in starker Verfassung". Für 2019 erwartet der BVK die Fortsetzung einer positiven Tendenz.

"Der Markt agiert auf einem stabilen Niveau, und der Ausblick auf 2019 fällt deshalb ebenso positiv aus wie im Vorjahr", erklärte BVK-Vorstandssprecher Christian Stoffel. "Stabile konjunkturelle und politische beziehungsweise geopolitische Rahmenbedingungen vorausgesetzt, sollte das laufende Jahr wieder sehr erfolgreich für unsere Branche werden".

Die Stimmung im Markt sei "von Optimismus geprägt". Das zeige auch das German Private Equity Barometer, das gemeinsam von BVK und KfW veröffentlichte Stimmungsbarometer für die Branche. Auch wenn demnach in der zweiten Jahreshälfte der Branchenoptimismus etwas nachgelassen habe, habe sich für das Jahr 2018 im Jahresmittel das bisher beste Geschäftsklima seit Start des Barometers im Jahr 2003 gezeigt. "Dieser Optimismus dürfte auch 2019 kennzeichnen und sich in den Investitionen niederschlagen", erwartete Stoffel.

Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) investierten Beteiligungsgesellschaften 2018 in Deutschland insgesamt 9,6 Milliarden Euro, was gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 18 Prozent war. "Allerdings war 2017 auch ein herausragendes Rekordjahr", erklärte Stoffel. Das Investitionsniveau der Jahre davor habe "deutlich übertroffen werden" können. Im Jahresverlauf wurden den Angaben zufolge gut 1.200 Unternehmen mit Beteiligungskapital finanziert. In Deutschland sind laut BVK mehr als 5.000 Unternehmen mit Beteiligungskapital finanziert, wobei die große Mehrheit weniger als 500 Mitarbeiter beschäftigt.

