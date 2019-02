San Francisco (ots/PRNewswire) - Speck hat heute seine Produktlinie mit schlanken Handyschutzhüllen für die brandneuen S10, S10+ und S10e-Geräte von Samsung angekündigt. Das Hüllensortiment von Speck für die neuen Vorzeigemodelle von Samsung umfasst Presidio Stay Clear, Presidio Pro, Presidio Clear + Glitter und Presidio Grip.



Presidio Stay Clear ist eine durchsichtige Schutzhülle, die gegen ein Verblassen der Farbe im Laufe der Zeit schützt und die Schönheit des Geräts hervorhebt. Die durchsichtige zweilagige Hülle verfügt über eine neu entwickelte Beschichtung, die ein höheres Schutzmaß gegen Vergilben und Verblassen der Farbe bietet. Diese neue Beschichtung widersteht nicht nur dem Verblassen der Farbe durch UV-Strahlen, sondern auch den in Make-up, Cremes und anderen Substanzen enthaltenen Ölen, mit denen Hüllen oft in Kontakt kommen. Die innere Schicht jeder Presidion-Stay-Clear-Hülle besteht aus IMPACTIUM Clear, einem eigenen stoßdämpfenden Material, das gegen einen Fall aus bis zu 2,4 Metern Höhe schützen hilft. Presidio Clear + Glitter mit eingeschlossenen Glitzerkristallen und Fallschutz aus bis zu 2,4 Metern Höhe ist ebenfalls für das neue Gerät verfügbar.



Mit Presidio Pro setzt Speck einen neuen Standard im Rundumschutz für Geräte, der eine antimikrobielle Behandlung umfasst, um die Hülle gegen Bakterien zu schützen. Presidio Pro bietet auch einen Fallschutz aus bis zu 3 Metern Höhe und einen erhöhten Glasrandschutz, der Ihrem Telefon zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Bruch bietet, wenn es fällt und auf der Vorderseite landet. Die kratzfeste, weiche Außenseite lässt die Hülle länger neuer aussehen. Auf der Innenseite verfügt diese aus zwei Schichten bestehende Hülle über Gummirippen aus dem firmeneigenen Speck-IMPACTIUM-Gummi. Diese Gummirippen werden bei einem Aufprall zusammengepresst und absorbieren und verteilen so den Stoß.



Auch das kultige Presidio Grip von Speck ist verfügbar. Die dünne einteilige Hülle bietet zwei Schichten Premiumschutz gegen Fall und Kratzer mit erhöhten, angewinkelten Gummirippen, die einen sicheren, rutschfesten Griff bieten. Die Hülle wurde entwickelt, um einem Fall aus bis zu 3 Metern Höhe standzuhalten, mit einem erhöhten Glasrandschutz, um das Telefon vor Kratzern und Zersplittern zu schützen, falls es auf der Vorderseite landet.



Die vollständige Produktpalette von Speck für S10, S10+ und S10e umfasst:



- Presidio Stay Clear (29,95 EUR - 34,95 EUR) - verfügt über eine neue, innovative Beschichtung, die UV-Vergilbung und ein Verblassen der Farbe durch Lotionen und andere Öle verhindert. - Presidio Pro (29,95 EUR - 34,95 EUR) - dünne Schutzhülle mit antimikrobiellem Schutz - getestet, um einem Fall aus bis zu 3 Metern Höhe standzuhalten. - Presidio Grip (29,95 EUR - 34,95 EUR) - die kultige angewinkelte Griffgestaltung bietet einen fühlbaren Halt, der sich perfekt für jedes Gerät eignet. - Presidio Clear + Glitter (34,95 EUR) - in der Hülle eingeschlossene Glitzerkristalle verleihen der Hülle ein unvergängliches Funkeln.



Die Speck-Hüllen für S10, S10+ und S10e sind jetzt auf www.speckproducts.de verfügbar.



Speck, ein Samsonite-Unternehmen, entwickelt preisgekrönte Schutzhüllen, die dazu konzipiert sind, Wirkung zu erzielen und Stoßwirkung abzufangen. Seit 2001 stellt Speck die weltweit besten, elegantesten Produkte für Smartphones, Tablets, Notebooks, Uhren und Rucksäcke her. Specks Modelle erzielen die perfekte Balance zwischen kunstvollem Design und fallgetestetem Schutz. Speck hat seinen Sitz im Herzen des Silicon Valleys, am Knotenpunkt von Design und Technik, und erhält somit Inspiration aus erster Quelle. Getreu dem Motto "die Stärke liegt im Detail" bietet Speck Hüllen, mit denen Sie mehr Orte besuchen und mehr aus Ihren mobilen Geräten herausholen können.



