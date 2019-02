Der jüngste Tweet von US-Präsident Trump zu den Verhandlungen im Handelsstreit (DER AKTIONÄR berichtete) hat an den chinesischen Börsen für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Entsprechend euphorisch und mit einem neuen Jahreshoch startete auch der deutsche Aktienmarkt in den Handelstag. Mittlerweile aber ist die positive Stimmung etwas abgeebbt, die Marke von 11.500 wieder in Gefahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...