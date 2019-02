Osnabrück (ots) - Junge Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren entwickeln gemeinsam Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft in Deutschland. Ihre Ideen zu einem gesellschaftlichen Strukturwandel für eine ökologische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung sollen in einem neuen Projekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und des Bundesumweltministeriums (BMU) ausgearbeitet werden. Die Themen, die kontrovers und lösungsorientiert diskutiert werden sollen, sind vielfältig. Dazu zählen unter anderem Mobilität, zukunftsorientierte Raumnutzung, Kreislaufwirtschaft, Konsum, Klimagerechtigkeit, Armut und Bildungschancen sowie Digitalisierung. In einem Prozess von der Bewerbung bis zur Veranstaltung "Jugendwerkstatt Wandelbar - Wir gestalten Zukunft" vom 18. bis 24. August in Lauterbach (Nationalpark Hainich, Thüringen) können 100 Beteiligte Lösungsansätze für Politik und Gesellschaft formulieren. Die Ergebnisse werden zusammengefasst und der Bundesregierung präsentiert.



Online-Bewerbung für Veranstaltung bis 15. Mai möglich



Klimaveränderung, Rohstoffknappheit, Digitalisierung und soziale Ungerechtigkeit machen Schlagzeilen in der täglichen Berichterstattung. Die Diskussionen betreffen vor allem auch die Zukunft der Jüngeren. Mit den Folgen der vom Menschen verursachten weltweiten Umweltveränderungen wie Erderwärmung, Gewässerverschmutzung und Artenrückgang werden noch viele künftige Generationen zu tun haben, sagt DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: "Um diese gering zu halten, braucht es einen großen gesellschaftlichen Wandel. Wir wollen mit der Jugendwerkstatt die jüngere Generation zum Mitgestalten und -bestimmen bewegen." Ein Team aus acht jungen Personen plane und begleite sowohl Bewerbungsphase als auch Veranstaltung und Präsentation der Ergebnisse. Interessierte junge Menschen haben bis zum 15. Mai die Möglichkeit, sich für die Teilnahme an der Veranstaltung online zu bewerben. Die kurze Bewerbung umfasst eine Beschreibung der Motivation, warum sie dabei sein möchten, zusammen mit den Kontaktdaten. Weitere Informationen: www.jugendwerkstatt-wandelbar.de.



