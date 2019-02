Unterföhring (ots) -



Die Neue Deutsche Welle macht Spaß und gibt Gas, Helmut Kohl löst dank FDP Helmut Schmidt als Kanzler ab und Nicole gewinnt mit "Ein bisschen Frieden" den Eurovision Songcontest, der damals noch "Grand Prix Eurovision de la Chanson" heißt. In der ersten Folge der neuen SAT.1-Show "Was für ein Jahr!" am Freitag, 1. März 2019, um 20:15 Uhr nimmt Hugo Egon Balder seine Gäste, Zuschauer und gleich sein ganzes Studio mit auf eine witzige, quizzige Zeitreise ins Jahr 1982. "'Was für ein Jahr' ist ein toller Rückblick in die Vergangenheit. In der Sendung werden die Besonderheiten vergangener Jahre von meinen prominenten Gästen und mir ins Gedächtnis gerufen und gefeiert", verspricht der Gastgeber. Als Spieler begrüßt er zum Auftakt Comedian Bülent Ceylan als Boy George, der im Team mit "Barbie" Sonya Kraus gegen Ruth Moschner alias Cyndi Lauper und den "King of the Eighties" Atze Schröder antritt. Welches Paar kennt sich besser aus im Jahr 1982?



"1982 war mein drittes Jahr bei Radio Luxemburg", erinnert sich Hugo Egon Balder. "Einmal im Jahr veranstaltete der Sender eine Tournee mit der Sendung '12 Uhr mittags'. Mit dabei waren Thomas Gottschalk und Max Schautzer." Prominente, die TV-Geschichte geschrieben haben - wie Studiogast Patrick "Silas" Bach. In der Show verrät er, wie ein Jugendmagazin dafür gesorgt hat, dass er mit seiner Familie jahrelang lieber vor den Toren Hamburgs gecampt hat als zu Hause zu wohnen. Musikalische Highlight der Show: das Duett von Bülent "Boy" Ceylan mit Ruth "Cyndi" Moschner mit NENAs Hit "Nur geträumt". Und Atze Schröder erzählt über seine wilde Schlagzeuger-Zeit bei den Bläck Fööss.



So funktioniert die Show



In "Was für ein Jahr!" nimmt Gastgeber Hugo Egon Balder die Zuschauer mit auf eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit. In jeder Folge dreht sich alles um ein bestimmtes Jahr. Jeweils zwei prominente Zweier-Teams treten in verschiedenen Spiel- und Quizrunden gegeneinander an. Dabei sind der Moderator, das komplette Studio und die Prominenten im Stil des jeweiligen Jahres gestylt. Angeführt werden die Teams von festen Teamkapitänen. Und nicht nur Nostalgiker kommen auf ihre Kosten bei dieser ausgelassenen und informativen Quiz-Reise: Die Gewinner erspielen - passend zum Retrotainment-Charakter der Show - einen D-Mark-Betrag, der anschließend an das Studiopublikum ausgezahlt wird.



1982 - "Was für ein Jahr!" am Freitag, 1. März 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1 1990 - "Was für ein Jahr!" am Freitag, 8. März 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1



