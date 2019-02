Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Benchmarkanleihen weisen im Vergleich zur Vorwoche wenige Veränderungen auf, so Tobias Basse und Bernd Krampenvon der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Bunds notiere bei 0,10%, die Rendite amerikanischer Treasuries mit gleicher Laufzeit liege bei 2,66%. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen habe sich entsprechend mit knapp 255 Basispunkten ebenfalls kaum verändert. Die Zinskurve (10J minus 2J) in den USA differiere um etwa 16 Basispunkte, sodass eine Inversion weiterhin in Blickweite liege. Bei den europäischen Benchmarkanleihen habe sich der Laufzeitenspread auf 65 Basispunkten eingeengt. ...

