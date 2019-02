Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.41 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.803,00 +0,42% +11,89% Euro-Stoxx-50 3.282,10 +0,35% +9,35% Stoxx-50 3.022,75 +0,13% +9,52% DAX 11.499,18 +0,36% +8,90% FTSE 7.186,22 +0,11% +6,70% CAC 5.236,47 +0,40% +10,69% Nikkei-225 21.528,23 +0,48% +7,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,3 -34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,44 57,26 +0,3% 0,18 +24,7% Brent/ICE 67,16 67,12 +0,1% 0,04 +23,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,58 1.327,60 +0,2% +2,98 +3,7% Silber (Spot) 15,99 15,92 +0,4% +0,06 +3,2% Platin (Spot) 852,52 844,00 +1,0% +8,52 +7,0% Kupfer-Future 2,97 2,95 +0,6% +0,02 +12,8%

Die Ölpreise zeigen sich um die Niveaus aus dem späten US-Handel am Freitag. Eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China wäre auch für den Ölmarkt positiv, heißt es. Dann könnte sich eine Belebung der Nachfrage einstellen. Auch der Goldpreis zeigt sich nur wenig verändert.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte zu Wochenbeginn die Wall Street auf neue Jahreshochs führen und damit die positive Entwicklung vom Freitag fortsetzen. Die von US-Präsident Donald Trump am Wochenende angekündigte Aussetzung der Anhebung von US-Strafzöllen auf chinesische Importe dürfte für etwas Entspannung sorgen, heißt es. Allerdings zeigen sich Analysten skeptisch, ob es für den Aktienmarkt stark nach oben gehen wird. In der vergangenen Woche hatten Dow & Co bereits den neunten Wochengewinn in Folge verzeichnet. Da könnte die Luft langsam etwas dünner werden, heißt es. Es sei die "große Frage", wie weit der Anstieg noch gehen könnte, so Investment-Stratege Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management. So habe Trump nur eine Verschiebung neuer Strafzölle bekannt gegeben und noch keine Einigung auf ein Abkommen, so Morris weiter. Zudem könnten sich Investoren im Vorfeld wichtiger US-Daten im Wochenverlauf sowie der Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses zurückhalten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Hoffnungen auf ein Ende des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits treiben zum Wochenauftakt auch die europäischen Börsen etwas an. Größter Gewinner unter den Branchen sind Autotitel. Die Trump-Aussagen kommen zwar nicht ganz überraschend, zunehmend konkretisieren sich jedoch die Details. Da die Autotitel als einer der großen Verlierer der protektionistischeren Handelspolitik gelten, werden sie nun gekauft. Im DAX stellen VW den größten Gewinner. Gewinner unter den Länderbörsen ist Mailand. Entgegen mancher Erwartungen wurde die Kreditwürdigkeit des Landes von der Rating-Agentur Fitch nicht abgestuft. Damit bleibt die Bonität zwei Stufen oberhalb des Ramsch-Niveaus. Die Renditen für italienische Staatsanleihen geben kräftig nach. Covestro blickt nach einem sehr schwachen vierten Quartal in eine düstere Zukunft. 2019 ist mit einem weiteren deutlichen Rückgang der Ergebnisse zu rechnen. Die Aktionäre sucht der Konzern trotz des Gewinnrückgangs 2018 um gut 9 Prozent mit einer 9 Prozent höheren Dividende zu besänftigen. Für die Aktie geht es kräftig nach unten. Hapag-Lloyd hat im vergangenen Jahr mit dem Ergebnis die eigenen Ziele und dabei das obere Ende der Prognosespanne erreicht. Der Aktienkurs gewinnt rund 2 Prozent. Roche stehen mit einer Übernahme im Blick, die an der Börse als sinnvolle Ergänzung eingestuft wird, wenngleich die Akquisition als teuer gilt. Der Konzern bietet insgesamt rund 4,3 Milliarden US-Dollar in bar für Spark Therapeutics. Der Roche-Kurs gibt leicht nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.29 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1364 +0,24% 1,1353 1,1336 -0,9% EUR/JPY 125,86 +0,24% 125,62 125,54 +0,1% EUR/CHF 1,1350 +0,08% 1,1345 1,1336 +0,8% EUR/GBP 0,8693 +0,16% 0,8691 0,8683 -3,4% USD/JPY 110,75 -0,02% 110,66 110,74 +1,0% GBP/USD 1,3075 +0,09% 1,3063 1,3055 +2,4% Bitcoin BTC/USD 3.781,00 +0,56% 3.765,75 3.939,26 +1,7%

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Der Euro tendiert über der Marke von 1,1340 Dollar seitwärts. Die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China zeigen bis lang wenig Auswirkungen. Aktuell bewege sich der Euro in einer engen Spanne zwischen 1,1320 und 1,1360 Dollar seitwärts, so die Commerzbank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Montag die jüngsten Schlagzeilen zum US-chinesischen Handelsstreit äußerst uneinheitlich gefeiert. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Aussetzung der US-Strafzölle auf chinesische Importe sorgte an den Aktienmärkten in China für eine Rally, aber auch nur dort. Die chinesischen Kernlandbörsen verbuchten die höchsten Aufschläge seit 2015, zugleich verließen die wichtigsten Indizes den Bärenmarktmodus. Doch außerhalb Chinas fiel die Aktienmarktreaktion zwar überwiegend positiv, aber in der Regel auch sehr verhalten aus. Im Handel wurde befürchtet, dass Trump sich nach einem erfolgreichen Abschluss des Handelskonflikts mit China den nächsten Handelspartner vornehmen könnte. Positiv wurde in China auch die Ankündigung aufgenommen, dass der Finanzsektor künftig eine größere Rolle in der Volkswirtschaft einnehmen solle. Die Finanzwerte im CSI-300 schossen um 7,8 Prozent empor - der steilste Anstieg seit 2014. Die anderen Aktienmärkte der Region übten sich hingegen in Zurückhaltung. Die japanische Börse schloss trotz der moderaten Zuwächse auf einem Zehnwochenhoch. Gestützt wurde der Markt von Aufschlägen im Elektroniksektor, wo Keyence und SMC um rund 4 Prozent zulegten. Die Unternehmen könnten von einer Einigung im Handelsstreit profitieren, hieß es.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich zum Start in die Woche kaum verändert. Für Gesprächsstoff sorgt zum Start in die Woche, dass die Ratingagentur Fitch am vergangenen Freitag die Bonitätsbewertung für Italien bestätigt hat. Wichtig für diese Entscheidung war der Kompromiss zwischen Rom und Brüssel im Haushaltsstreit, der zum Zeitpunkt der letzten Ratingaktion im August 2018 noch nicht absehbar war. Die Erleichterung der Investoren ist an der Spreadeineingung bei den europäischen Staatsanleihen abzulesen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz-Chef Bäte fordert eine Industriestrategie für Europa

Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte wirbt für eine zielgerichtetere Industriepolitik in Europa. In dieser Frage sei "Europa etwas naiv", sagte der Manager dem Handelsblatt. "Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass Europa sich so etwas wie eine Industriestrategie gibt." Jedes große Land in Übersee stelle sich die Frage, wo die Wirtschaft in 20 Jahren hingehe und was die fünf, sechs Schlüsselindustrien seien, bei denen die Länder vorne mitspielen müssten. Das gelte nicht nur für China, sondern auch für die USA.

BMW muss in Abgas-Fall Bußgeld von 8,5 Millionen Euro zahlen

Der Autobauer BMW muss wegen der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung ein Bußgeld von 8,5 Millionen Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft München I teilte mit, sie habe das Bußgeld wegen der fahrlässigen Verletzung der Aufsichtspflicht verhängt. Dabei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Der Vorwurf des Betruges habe sich in den Ermittlungen nicht bestätigt.

Vier Telekom-Konzerne bei 5G-Auktion zugelassen

Die Bundesnetzagentur hat vier Telekommunikationsunternehmen das Startrecht für die Versteigerung der Frequenzen für den nächsten Mobilfunkstandard 5G erteilt. Neben den "großen Drei" Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica (O2) darf auch die Drillisch AG (1&1) mitbieten, wie die Behörde mitteilte.

Adler Real Estate sichert sich Unterstützung ihrer Hauptaktionäre

Nach den starken Kursverlusten Ende letzter Woche hat sich die Adler Real Estate AG des Rückhalts ihrer Hauptaktionäre versichert. "Weder haben sie Aktien veräußert, noch haben sie die Absicht, das in der näheren Zukunft zu tun," sagte Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO des Immobilienunternehmens. "Sie alle stehen weiterhin zu unserem Unternehmen, unterstützen unsere aktuelle Strategie des Deleveraging und sind davon überzeugt, dass wir die angestrebte Verbesserung unserer wesentlichen Kennzahlen erreichen werden."

Compugroup Medical übernimmt niederländische Qualizorg

