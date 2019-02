Der ATX könnte zum Auftakt der Woche 9 ein neues Jahreshoch packen, am Freitag war in den Staaten alles gut, einzig Heinz drückte. Der Aktienkurs sackte um 27,5% ab, nachdem das Unternehmen eine Abschreibung von 15 Mrd $ sowie eine Vorladung der US-Börsenaufsicht SEC bekanntgegeben hatte. In Wien haben wir in der Woche 9 vor allem wichtige Indexentscheidungen anstehen, da die Schlusskurse zum 28.2. ausschlaggebend für die Indexüberprüfung sind. Im ATX wird wie schon mehrmals avisiert wohl alles beim Alten bleiben. Das gilt auch für den ATXFive, hier ist heute Tag 2 der fünftägigen Überprüfung und der Verbund (derzeit Rang 6) hat zu viel Abstand zu Andritz (Rang 5). Auch das ist gelaufen.Verbund ( Akt. Indikation: 41,01 ...

