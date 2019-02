- Manchester City besiegt Chelsea im Elfmeterschießen und sichert sich zum zweiten Mal in Folge den Carabao Cup; gleichzeitig ist es der sechste Ligapokal in der Geschichte des Clubs



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein weltweit führender Reifenhersteller, ist stolz darauf bekanntzugeben, dass sein Premier League-Partner Manchester City Football Club (Manchester City) den Carabao Cup 2018/19 gewonnen hat.



Manchester City hatte mit dem Sieg über Oxford United im September letzten Jahres einen starken Auftakt beim Carabao Cup. Der Club hat seitdem seine Siegesserie fortgesetzt konnte am 24. Februar (GMT) den Sieg über Chelsea im Endspiel feiern.



"Wir sind begeistert über unsere Partnerschaft mit Manchester City bei ihrem Siegeszug zum Carabao Cup", sagte Travis Kang, CEO von Nexen Tire. "Als Official Tire Partner von Manchester City beglückwünschen wir die Mannschaft zu ihrem andauernden Erfolg auf dem Rasen in 2019. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Manchester City will Nexen Tire die Markenbekanntheit des Unternehmens bei Fußballfans und rund um die Welt erhöhen."



Die Titelverteidiger des Vorjahres schlossen mit dem Gewinn des Carabao Cup eine starke Saison ab und holten sich den englischen Ligapokal zum insgesamt sechsten Mal. Als Official Sleeve Partner hat Nexen Tire während der ganzen Saison die Siege von Manchester City begleitet und mitgefeiert.



Nexen Tire ist seit August 2015 Partner von Manchester City und hat im März 2017 seine mehrjährigen Sponsorenvertrag mit dem Fußballclub verlängert. Es ist der allererste Official Sleeve Partner in der Premier League. Nexen Tires Logo ziert seit der Saison 2017/18 den linken Ärmel auf dem Trikot von Manchester City. Durch den Erfolg beim Carabao Cup wurde das Unternehmen bei Fußballfans auf der ganzen Welt bekannt.



Durch die Partnerschaft und entsprechende Sportmarketingaktivitäten wird Nexen Tire bei allen Spielen von Manchester City in der Premier League und bei britischen Pokalturnieren weiterhin eine starke Präsenz zeigen und die Bekanntheit der Marke von Nexen Tire steigern.



Informationen zu Nexen Tire



Das 1942 gegründete Unternehmen Nexen Tire ist ein globaler Reifenhersteller mit Unternehmenszentralen in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 491 Händlern mit Standorten in 141 Ländern in der ganzen Welt zusammen (Stand: Juli 2015) und besitzt drei Fertigungsbetriebe - zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Eine weitere Fabrik in Zatec (Tschechische Republik) soll 2019 den Betrieb aufnehmen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technik und ausgezeichnetem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. Das Unternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion von UHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefert OE-Reifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund um den Globus. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster unter der Vielzahl der weltweiten Reifenhersteller mit der Auszeichnung durch gleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slam für sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nexentire.com.



