Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever NV auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Alan Erskine erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2019, womit er die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für 2018 reflektiere. Er kritisierte jedoch die Zukauf-Strategie des Konsumgüterkonzerns. Seit 2014 habe Unilever fast zehn Milliarden Euro für mehr als 20 kleine Unternehmen ausgegeben. Eine Logik hinter dieser Strategie gebe es nicht./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 09:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-02-25/13:58

ISIN: NL0000009355