Aktien in fast allen Branchen hatten im vergangenen Jahr ein schlechtes viertes Quartal und drückten den S&P 500 von seinem Höchststand Anfang Oktober um rund 20 % nach unten, bis am Heiligabend der Tiefpunkt erreicht war. Während dieser Ausverkauf des großen Marktes stattfand, brachen auch die Ölpreise zusammen und ließen viele Ölaktien noch stärker abfallen als der Marktdurchschnitt. Der kanadische integrierte Ölriese Suncor Energy (WKN:A1W1XEU) war eines der am stärksten betroffenen Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...