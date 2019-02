General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), der führende Entwickler und Hersteller von bewährten, zuverlässigen ferngesteuerten Luftfahrtsystemen (Remotely Piloted Aircraft, RPA), Radaranlagen und elektrooptischen sowie damit verwandten Missionssystemen, fährt mit der pünktlichen Entwicklung seines neuesten RPA-Systems MQ-9B fort. GA-ASI konzipierte MQ-9B als nächste Generation der Multimissionsflotte Predator B und taufte das Basismodell der MQ-9B-Luftfahrzeuge auf den Namen SkyGuardian; die Variante zur Meeresüberwachung heißt SeaGuardian.

Die Royal Air Force (RAF) erwirbt SkyGuardian im Rahmen des Programms Protector RG Mk1, wobei die erste Lieferung Anfang der 2020er Jahre erfolgen soll. Auch Belgien entschied sich zur Landesverteidigung für SkyGuardian. Das RPA wird als Option für die Australian Defence Force in Betracht gezogen, die GA-ASI mit der Bereitstellung des RPA-Systems für Project Air 7003 beauftragte.

"MQ-9B ist das weltweit einzige RPA in Entwicklung, das für Flüge in nicht getrennt kontrollierten Lufträumen zertifiziert wird", sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. "Die Entwicklung ist das Ergebnis eines vom Unternehmen selbst finanzierten fünfjährigen Programms zur Bereitstellung eines unbemannten Luftfahrzeugs, das den strengen Zulassungsanforderungen bezüglich Lufttüchtigkeit vonseiten der NATO und verschiedenen Zivilbehörden gerecht wird."

Im Rahmen der Zertifizierungsbemühungen wird MQ-9B mit einem von GA-ASI entwickelten Erkennungs- und Ausweichsystem (Detect and Avoid, DAA) ausgerüstet. Das DAA-System besteht aus einem Luft-zu-Luft-Radar in Verbindung mit einem Kollisionswarnsystem (Traffic Alert and Collision Avoidance System, TCAS) und ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).

Der allererste Transatlantikflug eines RPA mit mittlerer Flughöhe und großer Reichweite (Medium Altitude Long Endurance, MALE) wurde im Juli 2018 im Gedenken an die Hundertjahrfeier der Royal Air Force (RAF100) durchgeführt. SkyGuardian flog von Grand Forks in North Dakota (USA) bis zur RAF Fairford in Gloucestershire (Großbritannien) und legte dabei in 24 Stunden 3760 nautische Meilen (ca. 6963 km) zurück. Weitere Erfolge in der jüngsten Entwicklungsgeschichte:

Demonstration von SATCOM-Start und -Recovery für MQ-9B mittels Expeditionary Command and Control (XC2) Dezember 2018

Erster Flug des zweiten MQ-9B-SkyGuardian September 2018

Integration der Navigationssatellitensysteme GPS und GALILEO in MQ-9B Juni 2018

Erfolgreiche Durchführung von Blitzschlagtests an MQ-9B Mai 2018

Demonstration von automatischen Start- und Landemanövern mittels SATCOM bei MQ-9B Dezember 2017

Das MQ-9B-Entwicklungsmodell (YBC01) stellte einen Rekord in Bezug auf Flugdauer für Luftfahrzeuge von GA-ASI auf, als es im April 2017 während 48 Stunden hintereinander in der Luft blieb. Dies ist eine beispiellose Flugdauer, wodurch MQ-9B rund um die Uhr anhaltende Aktivitäten in den Bereichen Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR) zu Betriebskosten weiter unterhalb jener der meisten bemannten Systeme erbringen kann. MQ-9B hat eine Reichweite von über 6000 nautischen Meilen (ca. 11.112 km) und ist mit neun Ansatzpunkten für Sensoren oder Waffenaufhängung mit einer Nutz- bzw. Bombenlast von über 4000 Pfund (ca. 1814 kg) ausgestattet.

Sowohl SeaGuardian als auch SkyGuardian von MQ-9B können bei jedem Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit betrieben werden. Dank der Motorstartfähigkeit bei kaltem Wetter ist der Bodenbetrieb bei Temperaturen von bis zu -41 °C möglich. Die RPA-Systeme haben zudem ein elektronisches Enteisungssystem (EEDS), einen beheizbaren Motorenzulauf als Vereisungsschutz, ein beheizbares Pitotrohr mit Static Ports sowie Blitzschutz.

SkyGuardian ist mit NATO-Systemen vollständig kompatibel und dank Multimissionsfähigkeit ein Aktivposten in den verschiedensten Szenarien von humanitären Hilfsaktionen und Katastrophenhilfe über Maritime Domain Awareness (MDA) bis hin zu Such- und Rettungseinsätzen (Search and Rescue, kurz SAR) sowie ISR-Aktivitäten über Land und über Wasser.

Bisher hat GA-ASI über 850 Luftfahrzeuge und mehr als 300 Bodenkontrollstationen ausgeliefert. Täglich sind zu jeder Sekunde weltweit 69 RPA von GA-ASI im Flugeinsatz.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ein Tochterunternehmen von General Atomics, ist der führende Entwickler und Hersteller von bewährten, zuverlässigen ferngesteuerten Luftfahrtsystemen (Remotely Piloted Aircraft, RPA), Radaranlagen und elektrooptischen sowie damit verwandten Missionssystemen, einschließlich der RPA-Reihe Predator und des multimodalen Lynx-Radars. GA-ASI bietet langlebige, missionsfähige Luftfahrzeuge mit integrierten Sensor- und Datenverbindungssystemen, die für den durchgehenden Flugbetrieb zur Lageerkennung und der Ermöglichung schneller Angriffe erforderlich sind, und kann auf mehr als fünf Millionen Flugstunden zurückblicken. Das Unternehmen produziert auch eine Vielzahl von Bodenkontrollstationen und Software für Sensorsteuerung/Bildanalyse, bietet Pilotenschulungen und Supportleistungen an und entwickelt Metamaterial-Antennen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ga-asi.com.

Reaper, Predator und Lynx sind eingetragene Warenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

