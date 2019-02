Huawei steht wegen Sicherheitsbedenken unter Druck - dennoch ist die Infrastruktur und Technik des Konzerns wichtig für den Mobilfunkstandard 5G, sagt Vodafone-Chef Nick Read.

Ein Verzicht auf Netzwerk-Technik des umstrittenen chinesischen Ausrüsters Huawei in Mobilfunk-Netzen könnte nach Einschätzung von Vodafone-Chef Nick Read die Einführung des schnellen 5G-Datenfunks in Europa um zwei Jahre verzögern. Der größte negative Effekt in diesem Falle wäre der nötige großangelegte Austausch von Technik in der Infrastruktur, sagte Read am Montag auf dem Mobile World Congress ...

Den vollständigen Artikel lesen ...