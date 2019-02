Die künftige Grenzregelung zwischen Irland und Nordirland bleibt der Knackpunkt für die Brexit-Verhandlungen. Die EU hofft auf Klarheit vor Ende März.

Die Brexit-Gespräche Großbritanniens mit der EU könnten sich bis eine Woche vor dem angekündigten Austritt am 29. März hinziehen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Premierministerin Theresa May hätten sich bei einem Treffen in Ägypten darauf verständigt, dass die Arbeit "rechtzeitig bis zum EU-Gipfel am 21. März" beendet werden solle, sagte eine Kommissionssprecherin am Montag in Brüssel.

May ...

Den vollständigen Artikel lesen ...