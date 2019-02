Baden-Baden (ots) - Lindsey Vonn beendet ihre herausragende Karriere als erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten mit einer richtig guten Sache: Unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigert sie ab heute einen ihrer getragenen Spyder-Rennanzüge. Der gesamte Erlös kommt der Hilfsorganisation Wings for Life zugute und fließt damit direkt in die Forschung im Bereich der Querschnittslähmung. Bis zum 18. März haben Fans der amerikanischen Speed-Queen nun Zeit, ihr Gebot auf das einmalige Sammlerstück, das Vonn zusätzlich mit ihrer Signatur veredelt hat, unter https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Lindsey-Vonn-Rennanzug abzugeben.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als acht Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



OTS: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78160.rss2



Pressekontakt: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH Augustaplatz 8 76530 Baden-Baden



Tel.: +49 (0)7221 366 8701 Fax: +49 (0)7221 366 8709