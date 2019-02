Erstes vollständig virtualisiertes und zukunftsfähiges mobiles Netzwerk in Israel

Mobile World Congress -- Mavenir, ein Unternehmen, das mobile Netzwerkökonomien für Kommunikationsdienstleister (communications service providers, CSP) umformt, wurde von Partner Communications Ltd. (Nasdaq: PTNR) beauftragt, sein zentrales mobiles Netzwerk zu transformieren und hochzustufen. Partner hat die Softwarelösungen von Mavenir für das Upgrade seines Netzwerkkerns und die Ergänzung mit neuen Kapazitäten gewählt, dabei bestehende Voice-Dienste wie VoLTE (Sprachanrufe in einem 4G-Netzwerk), VoIP und WLAN-Anrufe erweitert und virtualisierte Technologien in seinem Kerndatenpaket installiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190225005579/de/

"Das Upgrade unserer Kerntechnologie mit Mavenir ist ein wichtiger Schritt, mit dem Partner seinen technologischen Vorsprung auf dem mobilen Netzwerk erhalten kann, neue fortschrittliche Technologien und Dienste installiert und die Kapazitäten des IoT-Netwerks erweitert, das wir letztes Jahr eingeführt haben", sagte Raz Bartov, Vice President und Head of Technologies IT bei Partner.

Mit diesem Upgrade erhält Partner das erste virtualisierte Netzwerk in Israel. Das Unternehmen wird damit zahlreiche 4G vIMS-Dienste unterstützen können und für neue Technologien gerüstet sein. Auch erweitert das Upgrade die NB-IOT-Kapazitäten im Netzwerk, die vorab eingeführt wurden. Die Hauptkomponenten für dieses zentrale Upgrade sind vIMS, vCTAS, vEPC und vHSS.

"Gerne unterstützen wir Partner bei der Modernisierung und Transformation seines Netzwerks in eine virtualisierte, softwarebasierte Plattform. Das Unternehmen kann damit Kosten reduzieren und mit neuen Diensten für seine Kunden Erträge generieren", kommentierte Pardeep Kohli, Präsident und CEO bei Mavenir. "Partner ist ein sehr agiles, innovatives Unternehmen. Dieser Auftrag ist ein Zeichen für die andauernde Schwungkraft und Fähigkeit von Mavenir, das Wirtschaftsmodell für Betreiber umzuformen. Ebenfalls betont er, welche Herausforderungen Mavenir bewältigen kann, wenn es darum geht, die neuen Technologien einzusetzen, die für mobile Betreiber heute erforderlich sind. Denn Mavenir liefert Lösungen, die über seine automatisierten und aufeinander abgestimmten Kapazitäten wie bei keinem anderen Anbieter innerhalb eines Lebenszyklus eingesetzt werden können."

Mavenir ist in Israel mit seinem Entwicklungszentrum in Ra'anana vertreten und bietet eine hervorragende Plattform, um seine neue Technologie anzuwenden und Partner bei der Transformation in Richtung Virtualisierung und darüber hinaus zu unterstützen.

Mavenir wird als Aussteller auf der MWC2019 in Barcelona, Spanien, an Stand 6D40 vertreten sein.

Über Partner:

Partner Communications Company Ltd. (Nasdaq: PTNR) ist ein Telekommunikationsunternehmen. Das Unternehmen arbeitet im Geschäftsbereich der Zellulartelefonie, das über seine Netzwerke der zweiten (2G), dritten (3G) und vierten Generation (4G) betrieben wird. Es bedient in diesem Bereich zwei Segmente: das zelluläre und das Festnetzsegment. Seine Produkte und Dienstleistungen werden unter der Marke "Partner" vertrieben. Zum Segment des Zellulargeschäfts zählen Basisdienste für die Zellulartelefonie, Text Messaging, Daten, Gesprächszeit, Interconnect, Roaming, Content-Dienste und sonstige Mehrwertdienste. Zum Festnetzsegment gehören eine Reihe von Diensten, die über Festnetz-Netzwerke angeboten werden, darunter zum Beispiel Angebote als Internet-Dienstleister (Internet service provider, ISP), zur Speicherung von Geschäftsinformationen in einem Datenzentrum und Cloud-Dienste. Das Unternehmen bietet zudem WLAN-Netzwerke und Sprachkommunikationsdienste über das Festnetz an. Das Festnetzsegment umfasst außerdem den Verkauf der zugehörigen Ausrüstung. Dabei sind auch Anti-Virus-Programme und Anti-Spam-Filter im Angebot.

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige 100%ige Softwareanbieter der Branche, der End-to-End-, Cloud-native Netzwerk-Software anbietet. Sein Fokus liegt auf der Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation und der Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (CSPs) durch das Angebot eines umfassenden End-to-End-Produktportfolios über alle Ebenen des Netzwerkinfrastrukturstapels hinweg. Von 5G-Anwendungs-/Serviceschichten bis hin zu Paketkern und RAN Mavenir ist führend bei ausgereiften, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endanwendern innovative und sichere Erfahrungen ermöglichen. Durch die Nutzung branchenführender Neuerungen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Virtualized RAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 130 Ländern und bedient über 50 der weltweiten Abonnenten.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, die die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSP Möglichkeiten, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com.

Mavenir, das M-Logo und CloudRange sind Marken im Besitz von Mavenir Systems, Inc.

Copyright 2018 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190225005579/de/

Contacts:

Maryvonne Tubb

Mavenir

PR@mavenir.com