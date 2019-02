Der amerikanische Versicherer Old Republic International Corporation (ISIN: US6802231042, NYSE: ORI) zahlt eine Dividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie für das erste Quartal 2019 aus. Gegenüber dem Vorquartal (19,5 Cents) ist dies eine Anhebung um 0,5 Cents bzw. knapp 2,6 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 15. März 2019 (Record date: März 2019). Auf das Jahr hochgerechnet ...

