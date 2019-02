Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Volkswagen Financial Services bauen ihr strategisches Geschäftsfeld Parken weiter aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Zu diesem Zweck erwirbt die Volkswagen Financial Services AG von der PTV Planung Transport Verkehr AG aus Karlsruhe 75,1 Prozent der Unternehmensanteile an der PTV Truckparking B.V. Das Unternehmen mit Sitz in Utrecht/Niederlande betreibt die Web-Plattform (inklusive Smartphone-App) Truck Parking Europe für Lkw-Fahrer, die das Suchen und Reservieren von Lkw-Parkplätzen an Autobahnen erleichtert. Mit mehr als einer Million Downloads ist Truck Parking Europe die erfolgreichste Community-basierte Plattform/App in der Branche. "Smart Parking ist eines unserer wichtigen neuen Geschäftsfelder. Bisher haben wir uns aber nur auf den Pkw-Bereich in Innenstädten konzentriert. Das wird sich nun ändern", sagt Gerhard Künne, Leiter Mobility Unit bei Volkswagen Financial Services, "durch die Aufnahme von PTV Truckparking B.V. in unser Geschäft liefern wir Spediteuren und Fahrern einen erheblichen Mehrwert und werden die Parkplatzsuche und Parkplatzreservierung weiter optimieren." ...

