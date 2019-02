Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Wall Street zu Wochenbeginn auf neue Jahreshochs hieven. Damit würde sich die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzen. Die von US-Präsident Donald Trump am Wochenende angekündigte Aussetzung der Anhebung von US-Strafzöllen auf chinesische Importe sollte für etwas Entspannung sorgen, heißt es. Die Luft werde für den Aktienmarkt allerdings langsam dünner, so Beobachter. Bei den Einzelwerten legt die Aktie von General Electric (GE) mit dem Verkauf der Biopharma-Sparte vorbörslich stark zu. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,5 Prozent.

Trump hatte mitgeteilt, er werde die für den 2. März geplante Anhebung der US-Strafzölle auf Waren aus China von 10 auf 25 Prozent zunächst hintanstellen. Ein neues Datum für eine mögliche Erhöhung kündigte er nicht an. Zwar gab Trump keine weiteren Details bekannt, jedoch haben die Handelsgespräche zwischen China und den USA in der vergangenen Woche nach seiner Aussage "erhebliche Fortschritte" gemacht. Zudem hatte der US-Präsident die Planung eines Treffens mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping für den Fall angekündigt, dass es zu weiteren Fortschritten kommt. Dies wird gemeinhin als Signal gedeutet, dass die Handelsgespräche unmittelbar vor einem Abschluss stehen.

Analysten skeptisch für weiteren Anstieg der Wall Street

Allerdings zeigen sich Analysten zunehmend skeptisch, ob es für den Aktienmarkt nochmals deutlich nach oben gehen wird. In der vergangenen Woche hatten Dow & Co den neunten Wochengewinn in Folge verzeichnet - die längste derartige Strecke seit 1995. Da könnte die Luft nun etwas dünner werden, so die Befürchtung der Analysten. Es sei die "große Frage", wie weit der Anstieg noch gehen könnte, so Investment-Stratege Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management. Trump habe nur eine Verschiebung neuer Strafzölle bekannt gegeben und noch keine Einigung auf ein Abkommen, so Morris weiter.

Zudem könnten sich die Investoren im Vorfeld wichtiger US-Daten im Wochenverlauf sowie der Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag zurückhalten.

GE-Aktie schießt mit Verkauf der Biopharma-Sparte nach oben

Ein Kursfeuerwerk verzeichnet vorbörslich die Aktie des Industriekonzerns GE, die um knapp 18 Prozent nach oben klettert. Die Biopharma-Sparte werde für 21 Milliarden Dollar an das Technologieunternehmen Danaher verkauft, teilte der Konzern mit. Mit dem Erlös will GE seinen Schuldenberg abbauen und die Bilanz stärken.

Die Aktie von Berkshire Hathaway, dem Investment-Vehikel von Finanzmagnat Warren Buffett, fällt dagegen um 0,1 Prozent. Das Unternehmen hat im vierten Quartal zwar das operative Ergebnis gesteigert. Wegen einer hohen Abschreibung auf die Beteiligung an Kraft Heinz und unrealisierter Investmentverluste verzeichnete Berkshire Hathaway allerdings einen Verlust von 25,4 Milliarden Dollar. In einem Brief an seine Aktionäre berichtete Buffett für das Gesamtjahr jedoch von einem operativen Rekordgewinn von 24,8 Milliarden Dollar.

Wenig Bewegung bei Devisen - Ölpreise mit Trump-Aussage unter Druck

Die Reaktionen am Devisenmarkt auf die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China halten sich dagegen in Grenzen. Der Dollar zeigt sich wenig verändert um die Stände vom Freitagabend. Das Währungspaar Euro/Dollar bewege sich weiterhin in einer engen Spanne, heißt es von der Commerzbank. Diese liege zwischen 1,1320 und 1,1360 Dollar. Der Markt brauche einen starken Impuls für eine Entwicklung in die eine oder andere Richtung, zum Beispiel vom Brexit.

Für das britische Pfund dürfte der kommende Mittwoch entscheidend werden, mutmaßen die Analysten der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Dann ist eine weitere Debatte der Abgeordneten über den Brexit vorgesehen - dabei geht es auch um einen Änderungsantrag, der den Abgeordneten im Falle eines drohenden harten Brexits das Recht gibt, einen Aufschub für den EU-Austritt Großbritanniens zu verlangen. Sollte dieser Antrag das Unterhaus passieren, dürfte das Pfund bis auf 1,33 Dollar steigen, so die Analysten. Sollten die Abgeordneten jedoch den Antrag zum zweiten Mal ablehnen, dürfte das Pfund bis auf 1,2850 Dollar fallen. Aktuell geht die Devise mit 1,3075 Dollar um.

Die Ölpreise geben zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder ab und drehen deutlich ins Minus. Auslöser sind Aussagen von US-Präsident Trump, der die Ölpreise als zu hoch bezeichnet hat. Grundsätzlich sei eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China aber positiv und dürfte zu einer erhöhten Nachfrage führen, heißt es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 2,4 Prozent auf 55,90 Dollar, für Brent geht es um 2,6 Prozent auf 65,37 Dollar nach unten.

Die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen werden mit den positiven Nachrichten um den Handelsstreit für Investoren weniger attraktiv. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,1 Prozent auf 1.326 Dollar. Für die Notierungen der US-Anleihen geht es ebenfalls leicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 2,5 Basispunkte auf 2,68 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 2,5 2,49 131,0 5 Jahre 2,49 2,4 2,47 56,5 7 Jahre 2,58 2,6 2,55 33,0 10 Jahre 2,68 2,5 2,65 23,5 30 Jahre 3,04 3,0 3,01 -2,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.29 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1355 +0,16% 1,1353 1,1336 -1,0% EUR/JPY 125,80 +0,19% 125,62 125,54 +0,1% EUR/CHF 1,1355 +0,13% 1,1345 1,1336 +0,9% EUR/GBP 0,8685 +0,07% 0,8691 0,8683 -3,5% USD/JPY 110,78 +0,01% 110,66 110,74 +1,0% GBP/USD 1,3075 +0,09% 1,3063 1,3055 +2,4% Bitcoin BTC/USD 3.785,50 +0,68% 3.765,75 3.939,26 +1,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,90 57,26 -2,4% -1,36 +21,3% Brent/ICE 65,37 67,12 -2,6% -1,75 +20,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,30 1.327,60 -0,1% -1,30 +3,4% Silber (Spot) 15,88 15,92 -0,3% -0,04 +2,5% Platin (Spot) 849,50 844,00 +0,7% +5,50 +6,7% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,2% +0,00 +12,4% ===

February 25, 2019

