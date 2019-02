ROUNDUP: General Electric verkauft Biopharma-Geschäft in Milliarden-Deal

BOSTON/WASHINGTON - Nach gut fünf Monaten im Amt kann der neue General-Electric-Chef Larry Culp einen weiteren Erfolg beim Umbau des krisengeschüttelten Unternehmens feiern. Der Manager schlug für 21,4 Milliarden Dollar das Biopharma-Geschäft des US-Industriekonzerns los. Käufer ist ausgerechnet der US-Mischkonzern Danaher , den Culp selbst mehr als ein Jahrzehnt lang bis 2014 geleitet hatte. Anleger begrüßten die Nachricht mit einem Kursfeuerwerk: Im vorbörslichen New Yorker Handel zog der Kurs der GE-Aktie um fast 18 Prozent an.

ROUNDUP 2: Schwächelnde Autokonjunktur und härterer Wettbewerb belasten Covestro

DÜSSELDORF/LEVERKUSEN - Ein härterer Wettbewerb stimmt den Spezialchemiekonzern Covestro für 2019 vorsichtig. Der Gewinn dürfte nach dem Ausnahmejahr 2017 und einem im langjährigen Vergleich immer noch starken 2018 weiter sinken. Schon im Schlussquartal 2018 verzeichnete der Dax-Konzern vor allem im Geschäft mit Schaumstoff-Vorprodukten einen deutlichen Rückgang seiner Verkaufspreise. Zudem ließ das Absatzwachstum nach, auch weil die Autoindustrie schwächelte.

Behörden: Hinweise auf drohende Spekulationsattacke auf Wirecard

MÜNCHEN - Die Finanzaufsicht Bafin und die Münchner Staatsanwaltschaft haben nach eigenen Angaben eine drohende Attacke von Spekulanten auf den Dax -Konzern Wirecard verhindert. Die Ermittler in der bayerischen Landeshauptstadt bestätigten am Montag, dass sie am 15. Februar von dem Zahlungsdienstleister "ernstzunehmende Informationen" über eine geplante weitere Attacke erhalten hätten, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Demnach wurde auch mit "viel Geld" versucht, die Medienberichterstattung zu beeinflussen. Darüber hatte zuvor das "Handelsblatt" berichtet.

Goldschürfer Barrick will mit Newmont-Übernahme an die Weltspitze

TORONTO/GREENWOOD VILLAGE/VANCOUVER - Der kanadische Bergbaukonzern Barrick Gold will mit einer feindlichen Übernahme seinen US-Rivalen Newmont Mining schlucken und so zum weltgrößten Goldproduzenten aufsteigen. Damit torpediert Barrick Newmonts Plan, durch die Übernahme des kanadischen Konkurrenten Goldcorp selbst die Weltspitze zu erklimmen. Barrick und Newmont lagen zuletzt bei der Goldproduktion nur um Nasenlängen auseinander.

Vodafone-Chef: Ohne Huawei könnte 5G zwei Jahre später kommen

BARCELONA - Ein Verzicht auf Netzwerk-Technik des umstrittenen chinesischen Ausrüsters Huawei in Mobilfunk-Netzen könnte nach Einschätzung von Vodafone -Chef Nick Read die Einführung des schnellen 5G-Datenfunks in Europa um zwei Jahre verzögern. Der größte negative Effekt in diesem Falle wäre der nötige großangelegte Austausch von Technik in der Infrastruktur, sagte Read am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona.

Allianz-Chef sieht Fusionsträume für Deutsche Bank kritisch

DÜSSELDORF - Allianz-Chef Oliver Bäte hat vor übertriebenen Hoffnungen auf eine Fusion der Deutschen Bank mit einem anderen Geldinstitut gewarnt. "Es wäre naiv davon auszugehen, dass Deutschland als Volkswirtschaft auf Dauer ohne eine große, international tätige Bank erfolgreich sein kann", sagte der Chef von Europas größtem Versicherer in einem am Freitag veröffentlichten Interview dem "Handelsblatt". "Aber erzwingen können sie es auch nicht. Das muss man sich erarbeiten."

ROUNDUP: Baubranche erzielt bestes Neugeschäft seit 24 Jahren

WIESBADEN/BERLIN - Angesichts des Immobilienbooms hat die deutsche Bauwirtschaft das beste Neugeschäft seit fast einem Vierteljahrhundert erzielt. 2018 stiegen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe binnen Jahresfrist kräftig um 10,1 Prozent auf 79,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Zuletzt war das Neugeschäft 1994 größer gewesen (80,8 Milliarden Euro): Damals wurden im Boom nach der Wiedervereinigung Wohnungen im großen Stil in der Bundesrepublik errichtet. Bereinigt um Preissteigerungen und den Effekt von Kalendertagen lag das Plus 2018 bei 4,4 Prozent.

ROUNDUP: Roche übernimmt Gentherapie-Spezialisten Spark Therapeutics

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Roche sichert sich mit dem Kauf des US-Unternehmens Spark Therapeutics für etwa 4,3 Milliarden US-Dollar ein Standbein im Bereich der Gentherapie. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten bereits ihre Zustimmung gegeben, teilte Roche am Montag in Basel mit. Die Transaktion soll noch im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

MOBIL-MESSE/5G und Auffalt-Smartphones: Mobile World Congress beginnt

BARCELONA - In der Mobilfunk-Branche herrscht Aufbruchstimmung dank dem superschnellen 5G-Datenfunk. Diverse Hersteller zeigen bei der wichtigsten Branchenschau Mobile World Congress in Barcelona erste 5G-Smartphones. Der Bedarf an größeren Bildschirmen unter anderem für Medieninhalte treibt auch die größten Innovationen beim Smartphone-Design seit Jahren an: Mehrere Anbieter kündigten Telefone an, die sich zu einem Tablet aufklappen lassen.

UASC-Fusion gibt Hapag-Lloyd Auftrieb - Marge verfehlt Erwartungen

HAMBURG - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im Jahr 2018 von ihrem Zusammenschluss mit der arabischen Reederei United Arab Shipping Company (UASC) profitiert. Positiv wirkten sich auch höhere Transportmengen und zunehmend bessere Frachtraten aus. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich nach ersten Berechnungen um 15 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Das war mehr, als Analysten erwartet hatten.

Buffetts Investmentfirma rutscht tief ins Minus

OMAHA - Ungewohntes Bild für Starinvestor Warren Buffett: Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des 88-Jährigen, der mit einem Vermögen von zuletzt knapp 83 Milliarden Dollar zu den reichsten Menschen der Welt zählt, rutschte im vierten Quartal tief in die roten Zahlen. Am Ende des Quartals stand ein Minus von 25 Milliarden Dollar (22,3 Mrd Euro). Grund waren Kursverluste bei vielen wichtigen Beteiligungen wie Apple und Kraft Heinz .

