Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) - CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) freut sich, den heutigen Handelsbeginn von Stammaktien des Unternehmens an der New York Stock Exchange ("NYSE") bekannt geben zu können.



CannTrusts Aktien werden an der NYSE unter dem Börsenkürzel "CTST" gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens sind weiterhin an der Toronto Stock Exchange unter dem Börsenkürzel "TRST" notiert.



Aktionäre, die Stammaktien im OTC Markets Pink Open Market erworben haben, können ihre Aktien nun an der NYSE handeln.



"Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, das seine internationale Präsenz kontinuierlich ausbauen will", erklärt CEO Peter Aceto. "Die Notierung an der NYSE ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens, und wir freuen uns, in Kürze weiteres zu den geplanten Wachstumsinitiativen mitteilen zu können".



Informationen zu CannTrust



CannTrust ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzent von Medizinalhanf und Cannabis für Genusszwecke in Kanada, der bei den Canadian Cannabis Awards 2018 als "Top Licensed Producer of the Year" ausgezeichnet wurde. Das von Pharmazeuten gegründete Unternehmen bringt mehr als 40 Jahre pharmazeutische Expertise und Erfahrung im Gesundheitswesen in die Branche für Medizinalhanf ein. Seine Trocken-, Extrakt- und Kapselprodukte werden von mehr als 63.000 Patienten konsumiert. CannTrust betreibt seine knapp 42.000 Quadratmeter große Niagara Perpetual Harvest Facility in Pelham (Ontario) und verfügt über die Genehmigung zum Bau einer weiteren rund 36.300 Quadratmeter umfassenden Anlage in Pelham. Aufbereitet und verpackt werden die Produkte im ca. 5.600 Quadratmeter großen Kompetenzzentrum für Fertigung in Vaughan (Ontario).



CannTrust entwickelt die Nanotechnologie, um neue Produkte in den Marktbereichen Medizin, Freizeit und Sport, Beauty, Wellness und Heimtiere hervorzubringen. Das Unternehmen, das eine Partnerschaft zum Vertrieb von Genussprodukten in Kanada über Kindred Canada mit der Breakthru Beverage Group unterhält, hat sich hat sich durch eine strategische Partnerschaft mit Cannatrek Ltd. in Australien und ein Joint Venture mit STENOCARE in Dänemark international positioniert. CannTrust ist der Forschung und Innovation verpflichtet, und seine Kollaboration mit der McMaster University in Ontario und der Gold Coast University in Australien dient dem Ziel, einen Beitrag zum wachsenden Bestand an evidenzbasierter Forschung über den Einsatz und die Wirksamkeit von Cannabis zu leisten.



Weiterführende Informationen finden Sie unter www.canntrust.ca.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den gültigen Wertpapiergesetzen. Solche Aussagen basieren auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich entsprechender Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.



Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten Einschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keine Tatsachendarstellungen sind. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und andernorts; der Cannabis-Branche in Kanada im Allgemeinen; sowie CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien.



Alle zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und CannTrust übernimmt, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die in CannTrusts jährlichem Informationsblatt (AIF, Annual Information Form) vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com einzusehen ist und als Anlage zu CannTrusts Antrag auf Börsenzulassung auf Formular 40-F gemäß dem United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung bei der US-Börsenaufsicht (United States Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde und auf EDGAR unter www.sec.gov einzusehen ist. Diese Risikofaktoren und andere im AIF genannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beschriebenen abweichen.



Die TSX bzw. die NYSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.



