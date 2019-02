Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Chemiekonzerns im vierten Quartal habe die Konsensschätzung ebenso verfehlt wie die Ebitda-Prognose, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Hier peile Covestro für 2019 zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro an, so dass der Mittelwert dieser Spanne um 12 Prozent unter der Marktprognose liege./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / 07:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-02-25/15:37

ISIN: DE0006062144