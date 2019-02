Nur sieben Prozent der Befragten finden es am attraktivsten, ihr Auto an ihrer Arbeitsstelle zu laden. 15 Prozent sehen in öffentlichen Ladesäulen die attraktivste Option.Einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Prolytics und des Bundesverbandes der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge würde es 65 Prozent der Befragten vorziehen, ihr Elektroauto daheim zu laden. 15 Prozent bevorzugen öffentliche Ladesäulen, nur sieben Prozent das Laden bei ihrem Arbeitgeber. Der BDEW leitet aus diesen Zahlen die Forderung ab, Hindernisse beim Aufbau privater Ladeinfrastruktur ...

