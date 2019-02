Terragraph-Konnektivitätstechnik von Facebook wird in kommende Mehrfachmodus-Drahtlostechnik mit 60 GHz von Cambium Networks eingebettet, um im städtischen Raum Gigabit-Konnektivität bereitzustellen



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein führender weltweiter Anbieter drahtloser Netzwerklösungen, hat heute eine Zusammenarbeit mit Facebook bekannt gegeben, um Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen mit Terragraph zu schaffen. Konnektivitätstechnik von Terragraph wird in das kommende drahtlose Multi-Node-System cnWave mit 60 GHz von Cambium Networks integriert, was Hochgeschwindigkeits-Konnektivität im Gigabitbereich in urbane Bereiche bringt.



"Wir sind über die Zusammenarbeit mit Cambium Networks im Zuge ihrer Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätssystemen auf Grundlage der Technik von Terragraph sehr erfreut", sagte Dan Rabinovitsj, Vizepräsident des Bereiches Konnektivität bei Facebook. "Mit Terragraph arbeiten wir mit Systempartnern an der Lösung von Bandbreitenproblemen im städtischen Raum. Wir ermöglichen Netzbetreibern die Bereitstellung kostengünstiger drahtloser Netzwerke im Gigabitbereich im passenden Maßstab."



"Cambium Networks ist erfreut, Facebook dabei begleiten zu können, neue Technik für die Skalierung drahtloser Netzwerke einzubringen und weltweit die Geschwindigkeiten zu steigern", sagte Atul Bhatnagar, Präsident und CEO von Cambium Networks. "Wir sind der Überzeugung, dass Mehrfachmodus-Produkte mit 60 GHz und der eingebauten Robustheit von Terragraph schnelle und kostengünstige Konnektivität auf den letzten Metern ermöglichen, die Zugriffskapazitäten auf Netzwerke steigern und für Endbenutzer ein wesentlich reicheres Umfeld der Anwendungen bereitstellen werden."



"Cambium Networks hat signifikant in Forschung und Entwicklung investiert, um Funktechnik der Klasse 14x14 Multi-User Multiple-Input, Multiple-Output (MU-MIMO) zu schaffen, welche das Unternehmen bestens für Innovation im 60-GHz-Drahtlosspektrum positioniert", sagte Rohit Mehra, Vizepräsident für Network Infrastructure bei IDC. "Cambium Networks ist im Drahtlosbereich seit langem innovativ tätig und hat Produkte bereitgestellt. Gemeinsam mit der Terragraph-Technik von Facebook erhalten Kunden höchst effiziente und robuste Mesh-Netzwerke auf einer belastbaren Grundlage drahtloser Bereitstellungen."



Informationen zu cnWave



cnWave ist kommendes Mitglied der Familie drahtloser Produkte von Cambium Networks. Die kompakten 60-GHz-Nodes von cnWave (V-Band) lassen sich problemlos in städtischer Infrastruktur montieren und können in den Modi Point-to-point (PTP), Point-to-Multipoint (PMP) oder in effizientem Mesh betrieben werden. Sie ermöglichen den Endzugriff für Wohnungen, Firmen, Apartmenthäuser, Überwachungsnetze (CCTV) sowie öffentliches WLAN und können potenziell als Backhaul für Small-Cell-Netzwerktraffic für 4G und 5G dienen.



Informationen zu Cambium Networks



Cambium Networks ist führender, weltweiter Anbieter von Drahtloslösungen, die Personen, Regionen und Einrichtungen besser miteinander verbinden. Wir spezialisieren uns auf die Bereitstellung kompletter drahtloser Lösungen zuverlässiger, skalierbarer, sicherer, in der Cloud verwalteter Plattformen, die auch unter schwierigen Umständen funktionieren. Mit Cambium können Dienstanbieter, Großunternehmen und Betreiber in Industrie und Behörden für intelligente Anbindung sorgen. Cambium Networks hat seinen Hauptsitz im Raum Chicago und verfügt über Zentren für Forschung und Entwicklung in den USA, Großbritannien und Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein globales Netzwerk von Vertreibern seines Vertrauens. www.cambiumnetworks.com



