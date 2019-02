Steht ein Audi e-tron am Tesla Supercharger - was wie ein Witz beginnt, ist kürzlich wirklich passiert und wurde in folgendem Video festgehalten. Wie electrive.net in Erfahrung brachte, haben dort tatsächlich Audi-Mitarbeiter Tesla-Fahrer in Werbegespräche verwickelt. Worauf sie hinauswollten? Allen voran auf die Frage, ob die Tesla-Fahrer während ihrer Wartezeit am Supercharger Lust auf eine Probefahrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...