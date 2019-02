Was für Goethes armen Fischer der Meeresgesang, ist für den geplagten industriellen Wettbewerber die totale Digitalisierung dieser Welt: Der Untergang, einerseits als Sog, andererseits als eine Art Schwächeanfall. Die These: Ungefähr seit Beginn dieses Jahrtausends wird die Wirtschaft in einer Weise umgebaut, dass uns - zwar nicht überall, aber dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...