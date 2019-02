Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Roche nach der angekündigten Übernahme des US-Unternehmens Spark auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Franken belassen. Dadurch bekomme der Schweizer Pharmakonzern Zugang zu einer bereits zugelassenen Gentherapie im Bereich Augenheilkunde sowie zugelassenen Gentherapie-Produktionsstätten und einer breit gefächerten, in frühen Stadien befindliche Produkte-Pipeline, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 10:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-02-25/16:34

ISIN: CH0012032048