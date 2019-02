Bonn (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird diesen Mittwoch in Paris erwartet. Bei dem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron soll es um aktuelle europa-, außenpolitische und bilaterale Fragen gehen. Außerdem dient das Treffen der Vorbereitung zum EU-Frühlingsgipfel, bei dem Ende März eine europäische Industriestrategie auf der Agenda steht. phoenix zeigt die Pressekonferenz der beiden Regierungschefs am Mittwoch, 27. Februar 2019, ab 14.00 Uhr live in phoenix vor ort. Durch die Sendung führt Mareike Bokern.



