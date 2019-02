Ziel der VDE 0100-443 und -534 ist es, die Anzahl der Überspannungsschäden durch ein umfassendes Schutzkonzept und den Einsatz von Überspannungsschutzgeräten zu minimieren (Siehe Kasten).

Diese Überspannungsschutzgeräte (in der Norm verwendetes Kürzel: SPD = Surge Protective Device) sollen eine Spannungsbegrenzung entsprechend der Isolationskoordination (sprich: Spannungsfestigkeit der Installation und Betriebsmittel) sicherstellen.

Gefährliche Funkenbildungen aufgrund eines Isolationsversagens - mit Kurzschluss und möglicherweise resultierenden Bränden - sollen vermieden werden.

Überspannungsschutz in jedem Neubau

In der VDE 0100-443 ist geregelt, wann Überspannungsschutz notwendig ist. Seit Einführung der neuen Norm ist Überspannungsschutz auch in jedem Neubau erforderlich, bei dem auftretende Überspannungen Einfluss auf Einzelpersonen haben. Hierzu zählen z.?B. Wohngebäude und kleine Büros, wenn in diesen Gebäuden Betriebsmittel der Überspannungskategorie I oder II errichtet sind.

Es ist davon auszugehen, dass Betriebsmittel der Überspannungskategorie I (1,5?kV) und II (2,5?kV) in jedem Wohngebäude installiert sind. Somit ist Überspannungsschutz in allen Neubauten Pflicht - auch wenn kein äußeres Blitzschutzsystem vorhanden ist. Seit Ablauf der Übergangsfrist am 14.12.2018 kann fehlender Überspannungsschutz im Schadensfall zu rechtlichen Konsequenzen führen. Elektroinstallateure und Planer haben die Pflicht, den Bauherren über den notwendigen Überspannungsschutz und entsprechende Schutzmaßnahmen zu informieren (sogenannte Informationspflicht).

Warum Überspannungsschutz?

Allein in Deutschland entstehen jedes Jahr 450.000 Überspannungsschäden. Grund hierfür sind nicht nur die energiereichen Blitzüberspannungen. Neben direkten Blitzeinschlägen führen ferne Blitzeinschläge, im Umkreis von bis zu 2?km, durch induktive Einkopplungen in die Versorgungsleitung zu Überspannungen in der elektrischen Anlage. Häufig treten Überspannungen auch als Folge von Schalthandlungen (Kürzel laut Norm: SEMP = Switching Electromagnetic Pulse) auf. Diese Schalthandlungen sind zwar energieärmer als Blitzüberspannungen, können jedoch einen sehr steilen Anstieg aufweisen. Das Schalten von leistungsstarken Maschinen, induktiven Verbrauchern oder auch Kurzschlüsse im Stromversorgungsnetz stellen Ursachen für diese transienten Überspannungen dar. Elektronische Bauelemente können durch diese Belastungen zerstört werden und durch einen Kurzschluss eine gefährliche Funkenbildung erzeugen.

Umsetzung der Schutzmaßnahmen

