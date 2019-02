Essen (ots) - Man reibt sich die Augen: In NRW, dem einstigen Land von Kohle und Stahl, ist Tourismus ein immer wichtiger werdender wirtschaftlicher Faktor. 2018 war das nunmehr 9. Rekordjahr in Folge - Respekt! Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Erstens: Unser Bundesland hat wahrhaft schöne Seiten. Wer die Narzissenblüte in der Eifel erlebt hat, wer im Windecker Ländchen seine Füße in die sommerwarme Sieg gehangen hat, der weiß: NRW muss sich nicht verstecken! Zweitens: Hier sind echte Profis am Werk. Mit Hilfe der Landesregierung wird in den Tourismusverbänden (gerade auch an Rhein und Ruhr) tolle Arbeit geleistet! Dritter Grund: wir selbst. Kurz-Urlaub ist "in". Immer mehr NRW-Bürger entdecken ihre Heimat neu. Haben Sie schon Pläne gemacht für 2019?



