Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften finden bis einschließlich Sonntag, 3. März 2019, im österreichischen Seefeld statt. Das ZDF steigt am Mittwoch, 27. Februar 2019, in die WM-Live-Berichterstattung ein.



Zu den Höhepunkten an den ZDF-Sendetagen zählen der Teamwettbewerb in der Nordischen Kombination, die Skispringen von der Normalschanze, der Staffelwettbewerb der Herren sowie das abschließende 50-Kilometer-Langlaufrennen.



Die Langlauf-Wettbewerbe kommentiert Peter Leissl, Live-Reporter bei der Nordischen Kombination ist Volker Grube. Die Sendungen moderiert Yorck Polus. Für die Skisprung-Wettbewerbe stehen die Reporter Stefan Bier und Martin Hüsener sowie Moderator Norbert König und ZDF-Experte Toni Innauer bereit.



Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften zählen zu den wichtigsten Events des nicht-olympischen Sportwinters und werden alle zwei Jahre ausgetragen. 2019 gehen rund 700 Athleten aus 60 Nationen an den Start. Das Ski-Zentrum Seefeld war 1964 und 1976 Austragungsort der nordischen Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen von Innsbruck und bereits 1985 Gastgeber der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften.



ZDF-Sendetermine Nordische Ski-WM Seefeld:



Mittwoch, 27. Februar 2019 14.00 - 15.30 Uhr: Langlauf 15 Kilometer klassisch Herren 16.10 - 18.00 Uhr: Skispringen Damen



Donnerstag, 28. Februar 2019 11.00 Uhr: Nordische Kombination Springen / ZDF-Livestream 12.55 Uhr: Langlauf 4 x 5 Kilometer Staffel Damen 14.15 Uhr: Nordische Kombination Springen / Zusammenfassung 15.10 Uhr: Nordische Kombination 10 Kilometer Langlauf



Freitag, 1. März 2019 13.00 - 15.05 Uhr: Langlauf Staffel Herren 15.50 - 18.00 Uhr: Skispringen Normalschanze Herren Samstag, 2. März 2019 10.50/14.35 Uhr: Nordische Kombination Teamwettbewerb 12.05 Uhr: Langlauf 30 Kilometer Damen (Im Rahmen der ZDF-Sportstrecke von 9.30 - 18.00 Uhr, u.a. mit Bob-WM und Ski alpin)



Sonntag, 3. März 2019 13.00 Uhr: Langlauf 50 Kilometer Herren (Im Rahmen der ZDF-Sportstrecke von 10.15 - 15.10 Uhr, u.a. mit Bob-WM, Eisschnelllauf-WM und Ski alpin)



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/wintersportsaison-20182019-im-zdf/



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



http://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121