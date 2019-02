Vor der dritten großen internationalen Geberkonferenz für das Bürgerkriegsland Jemen fordert die Linke im Bundestag ein stärkeres Engagement der Bundesregierung für einen Frieden in dem arabischen Staat. Kanzlerin Angela Merkel sollte "endlich entschlossen die für die humanitäre Katastrophe und das unermessliche Leid im Jemen verantwortlichen Despoten in Haftung nehmen", statt beim Gipfel von EU und Arabischer Liga im ägyptischen Scharm el Scheich freundlich Hände zu schütteln, erklärte am Montag Vize-Fraktionschefin Sevim Dagdelen. Die Geberkonferenz beginnt an diesem Dienstag in Genf.

Dagdelen erklärte: "Wenn im Jemen mittlerweile 24 Millionen Menschen auf Hilfslieferungen angewiesen sind und zwei Millionen Kinder unter fünf Jahren an akuter Unterernährung leiden, dann ist dies direkte Folge einer verbrecherischen Kriegsführung." Die Bundesregierung müsse den Stopp für Waffenexporte an Saudi-Arabien aufrechterhalten und auf alle anderen Länder ausweiten, die am Jemenkrieg beteiligt sind.

"Regime wie die Kopf-ab-Diktatur in Riad, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten dürfen keine Waffen aus Deutschland und den anderen Ländern der EU mehr bekommen." Das sei der wichtigste Beitrag für eine Beendigung der Katastrophe dort, sagte sie.

Im Jemen kämpfen seit Jahren Regierungstruppen gegen schiitische Huthi-Rebellen. Das führte zur Intervention einer von Saudi-Arabien geführten Militärallianz, die schon vier Jahre andauert. Der Krieg hat laut UN zur schlimmsten humanitären Krise der Gegenwart geführt.

Zuvor hatte das UN-Kinderhilfswerk Unicef mitgeteilt, dass in dem Krisenstaat weiter das Leben von Millionen Kindern bedroht ist. Zwei Millionen Kinder litten an akuter Mangelernährung, 360 000 drohe der unmittelbare Hungertod./toz/DP/stw

