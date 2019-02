Die PayPal-Aktie befand sich im vergangenen Jahr von Juli bis Dezember in einer Seitwärtsbewegung und pendelte zwischen 66 Euro und 80 Euro hin und her. Diese Schiebezone konnte erst im neuen Jahr durchbrochen werden. Inzwischen stehen Kursgewinne von gut 14 Prozent zu Buche und die Aktie notiert auf einem neuen Allzeithoch. Damit ist der Weg für weitere Kursgewinne frei, sogar dreistellige Notierungen scheinen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Auch mit Blick auf die in den vergangenen Jahren ... (Alexander Hirschler)

