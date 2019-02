Autowerte sind an der Börse gefragt, obwohl den Herstellern neue Strafzölle drohen. Der Deutsche Aktienindex schließt am Montag im Plus.

Der deutsche Leitindex liegt am Abend im Plus und schließt 0,4 Prozent höher bei 11.505 Punkten. Am Freitag hatte er 0,3 Prozent fester bei 11.458 Punkten geschlossen. Zwischenzeitlich hatte die Frankfurter Benchmark am heutigen Montag mit 11.542 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht.

Grund für den heutigen Kursanstieg ist die Verlängerung der Verhandlungsfrist im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump verwies in einer Nachricht auf Twitter auf bedeutende Fortschritte und produktive Gespräche bei den jüngsten Verhandlungen. Daher werde er die bislang bis zum 1. März laufende Frist für eine Einigung auf einen späteren Termin verschieben.

Experten warnten jedoch vor verfrühtem Optimismus. "Trotz Fortschritten in mehreren Bereichen sollten sich die Anleger noch nicht zu überschwänglich freuen. Ein Scheitern der Verhandlungen ist nach wie vor möglich", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Was aber auch bedeutet: Solange die Hoffnungen auf ein Ende vorhanden sind oder sogar noch verstärkt werden, dürfte es an den Märkten weiter aufwärtsgehen.

Interessant sind am heutigen Tag die Pluszeichen bei Automobilwerten und deren Zulieferer - obwohl mit der möglichen Einführung von Zöllen auf europäische Autos in den USA den Märkten die nächste Belastung droht. Der europäische Branchenindex stieg um bis zu 2,2 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 506,16 Punkten. Die VW-Aktie führt zusammen mit den Papieren von Adidas mit einem Plus von jeweils drei Prozent die Dax-Gewinnerliste an, Zulieferer Continental liegt rund zwei Prozent im Plus.

Von einer anderen Seite entspannt sich die Lage an den Märkten: Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen ist am heutigen Montag deutlich gefallen und liegt nur noch bei 2,76 Prozent, ein Rückgang von rund drei Prozent seit dem Ende der vergangenen Woche. Hintergrund: Die Ratingagentur Fitch hat am Freitagabend ihre Bonitätsnote für Italien wie erwartet bestätigt. Die Bewertung der Kreditwürdigkeit bleibe "BBB", teilten die Experten am Freitagabend mit. Zugleich bekräftigten sie ihren Ausblick mit "negativ".

Vor der Fitch-Entscheidung hatten die Kurse der italienischen Staatsanleihen unter Druck gestanden, weil Anleger eine Herabstufung befürchteten. Tatsächlich dürfte die Entscheidung von Fitch aber nur eine kurzfristige Verschnaufpause für Italien sein.

Kopfschütteln erntete die britische Premierministerin Theresa May ...

Den vollständigen Artikel lesen ...