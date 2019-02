Für CDU und CSU soll die Migrationspolitik zentraler Punkt des Europawahlprogrammes werden. Die Pläne sehen vor, den Flüchtlingsandrang einzudämmen.

Europäisches Ein- und Ausreiseregister, schlagkräftige Grenzschutzagentur Frontex, einheitliche Asylpolitik - die CDU will Migration zu einem zentralen Thema in ihrem Europawahlprogramm machen. Migration sei eines der Themen, die die Menschen beschäftige und das kluge Antworten brauche, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag in Berlin nach Sitzungen der Parteigremien.

Deshalb würden auch Ergebnisse des CDU-"Werkstattgesprächs" zu Migration, Sicherheit und Integration in das Programm von CDU und CSU einfließen. Nach einem Ergebnispapier des "Werkstattgesprächs" will die CDU-Spitze Deutschland für einen möglichen erneuten Andrang von Flüchtlingen wappnen.

"Wir müssen Humanität und Härte vereinen", heißt es in dem Papier. Zudem sollen die Voraussetzungen für die Abschiebehaft gelockert und mehr Abschiebehaftplätze geschaffen werden. Es gelte alles daranzusetzen, dass sich eine Entwicklung wie 2015 nicht wiederhole.

Programm für ein "modernes Europa"

Zur Begrenzung der Migration soll es demnach künftig auch eine "intelligente Grenzüberwachung bis hin zu Zurückweisungen" geben. Zudem werden "anlassbezogene Kontrollen entlang der Reisewege" vorgeschlagen. ...

