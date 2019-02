Die Vereinbarung kombiniert iSIM, IoT-Software und Netzwerkdienste mit dem Ziel, die Systeme erheblich zu vereinfachen und eine vollständig offene, ferngesteuerte Bereitstellung von IoT-Geräten zu ermöglichen

Arm und Vodafone gaben heute eine strategische Vereinbarung bekannt, mit der die Komplexität und die Kosten für Unternehmen bei der Implementierung von Lösungen aus dem Bereich des Internets der Dinge (IoT) erheblich reduzieren werden können. Diese Partnerschaft baut auf der bisherigen Zusammenarbeit der Unternehmen im Bereich der integrierten SIM-Technologie (iSIM) auf und vereint die globale IoT-Plattform und IoT-Konnektivität von Vodafone mit der IoT-Software und den IoT-Dienstleistungen von Arm, um Unternehmen programmierbare, vernetzte System-on-Chip-Designs anzubieten, die herkömmliche SIM-Karten überflüssig machen. Dadurch sind die Kunden in der Lage, eine Vielzahl von IoT-Geräten auf sichere Weise zu implementieren und ferngesteuert bereitzustellen und zu verwalten, und zwar weltweit und auf wesentlich günstigere und einfachere Weise.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190225005793/de/

"Fragmentierung, Sicherheit und Kosten sind drei einschränkende Faktoren beim IoT. Wir vertreten die Auffassung, dass ein starkes Partner-Ökosystem für die Lösung dieser Herausforderungen entscheidend ist", so Dipesh Patel, President der IoT Services Group von Arm. "Diese Partnerschaft wird es global operierenden Unternehmen ermöglichen, die Anbindung ihrer IoT-Geräte in großem Maßstab zu deutlich geringeren Kosten und wesentlich einfacher zu realisieren, so dass sie über unsere IoT-Plattform Pelion aus ihren IoT-Daten rasch echten Mehrwert generieren und praktisch verwertbare Erkenntnisse gewinnen können."

"Vodafone konzentriert sich auf den Aufbau seiner globalen IoT-Plattform und -Konnektivität, um eine schnelle Bereitstellung von IoT-Diensten zu ermöglichen", so Stefano Gastaut, IoT Director von Vodafone. "In Zusammenarbeit mit Arm werden wir die Stärken beider Unternehmen zum Nutzen unserer Kunden bündeln und Barrieren wie beispielsweise Kosten und Komplexität abbauen, die die großflächige Einführung des IoT behindern."

Die strategische Partnerschaft von Arm und Vodafone ermöglicht die ferngesteuerte Bereitstellung von Geräten mithilfe der Technologien Narrowband IoT (NB-IoT) und Long Term Evolution for Machines (LTE-M). Sie gestattet eine sichere, offene, standardbasierte Bereitstellung für alle Anwendungs- und Serviceanbieter weltweit. Arm Kigen iSIM bietet weltweit jedem Anbieter, der IoT-Geräte einsetzt, die Möglichkeit, ein IoT-Produkt zu entwickeln und bereitzustellen, das in jedes Land der Welt ausgeliefert und dort vernetzt werden kann. Das globale IoT-Netzwerk von Vodafone ermöglicht es Unternehmen, IoT-Geräte über die Vodafone IoT-Plattform oder die IoT-Plattform Pelion mit breitestmöglicher globaler Präsenz zu vernetzen.

Die Vorreiterrolle von Arm und Vodafone bei den Technologien NB-IoT und LTE-M wird das große Potenzial des IoT freisetzen. Dabei wird das Spektrum der vernetzbaren Objekte massiv erweitert, was für die Wirtschaft und die Gesellschaft enormen Mehrwert erschließt. So wird beispielsweise die Nutzung von Sensordaten vernetzter Geräte dazu beitragen, die Herausforderungen bei der Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung zu bewältigen, indem die Erträge von Landwirtschaft und Viehzucht verbessert und der Chemikalien- und Wasserverbrauch reduziert werden. Diese Technologien werden auch Versorgungsunternehmen dabei unterstützen, knappe Ressourcen wie Wasser, Gas und Strom effizienter zu nutzen und die CO2-Emissionen zu senken.

Dieser wichtige Schritt hin zu einem breiten Ökosystem von Geräteherstellern wird Unternehmen dabei unterstützen, das Potenzial von einer Billion vernetzter Geräten bis zum Jahr 2035 zu erschließen und auf die riesigen Datenmengen zuzugreifen, welche die Unternehmen bereitstellen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.Gemeinsame Lösungen von Arm und Vodafone werden ab dem ersten Quartal des Kalenderjahres 2020 verfügbar sein.

Über Vodafone

Die Vodafone Group ist eines der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen und bietet unterschiedliche Serviceleistungen an, darunter Telefonie, Messaging, Daten- und Festnetzkommunikation. Die Vodafone Group ist in 25 Ländern im Mobilfunkbereich tätig, unterhält in 44 weiteren Ländern Partnerschaften mit Mobilfunknetzen und bietet in 19 Ländern Festnetz-/Breitband-Internet an. Zum 31. Dezember 2018 zählt die Vodafone Group einschließlich aller Kunden der Gemeinschaftsunternehmen und Tochtergesellschaften von Vodafon rund 700 Millionen Mobilfunkkunden und 21 Millionen Festnetz-/Breitbandkunden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vodafone.com.

Über Arm

Die Technologie von Arm steht im Mittelpunkt einer IT- und Konnektivitätsrevolution, die die Lebensweise der Menschen und den Betrieb von Unternehmen grundlegend verändert. Unsere modernen, energieeffizienten Prozessoren ermöglichen Intelligenz in mehr als 130 Milliarden Chips. Mehr als 70% der Weltbevölkerung nutzen die Technologie von Arm, die das zuverlässige Herzstück zahlreicher Produkte bildet angefangen beim Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer. In Verbindung mit unserer IoT-Software und der durchgängigen Plattform für Konnektivität, Geräte- und Datenverwaltung ermöglicht diese Technologie unseren Kunden, aus ihren vernetzten Geräten und deren Daten echten Mehrwert zu erwirtschaften. Mit über 1000 Technologiepartnern sind wir führend bei der Entwicklung, Sicherung und Koordinierung aller IT-Bereiche, vom Chip bis zur Cloud.

