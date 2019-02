Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,28 Prozent auf 3020,16 Punkte. Der Leitindex war deutlich im Plus gestartet und gab im Tagesverlauf schrittweise seine Gewinne ab, bevor er im Späthandel ins Minus rutschte. Zunächst hatte die positive Stimmung nach Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China für Unterstützung gesorgt. Positive Anstöße durch Konjunkturdaten oder gar Unternehmensnachrichten blieben jedoch aus.

Die Berichtssaison der Unternehmen legte in Wien im Gegensatz zu anderen europäischen Börsen eine Pause ein und fiel als Impulsgeber ebenfalls aus. Erst am Dienstag will der Flughafen Wien Geschäftszahlen für 2018 vorlegen. Analysten österreichischer Banken erwarten ein moderates Umsatzplus sowie eine deutliche Gewinnsteigerung. Die Flughafen-Wien-Titel schlossen mit einem Aufschlag von 1,01 Prozent auf 35,10 Euro.

Der heimische Ziegelkonzern Wienerberger will am Mittwoch seine Ergebnisse vorlegen. Von der APA befragte Analysten erwarten ein klares Umsatzplus im vierten Quartal. Die Ergebniskennzahlen sollten zudem überwiegend zugelegt haben. Die Aktien von Wienerberger gingen 0,48 Prozent tiefer bei 20,68 Euro aus dem Handel.

An der Spitze der Wiener Kurstafel schlossen die Aktien von AT&S (plus 1,71 Prozent auf 16,66 Euro) und Semperit (plus 1,89 Prozent auf 12,92 Euro). Lange hatten sich auch die österreichischen Banken unter den stärksten Werten halten können. Am Ende schlossen die Aktien der Erste Group nur noch mit einem Plus von 0,13 Prozent, für die Papiere von Raiffeisen ging es um 0,58 Prozent abwärts./rai/ste/APA/stw

ISIN AT0000999982

AXC0239 2019-02-25/18:14