Während sich die Regierungen in China und neuerdings auch den USA immer stärker mit politischen Mitteln für ihre Unternehmen einsetzen, hatte man die Industriepolitik in Deutschland und Europa in den letzten Jahren nicht einmal mit der Kneifzange angefasst.

Nachdem allerdings Wirtschaftsminister Peter Altmaier kürzlich seine "Nationale Industriestrategie 2030" vorgestellt hatte, scheint es hierzulande nun plötzlich immer mehr Befürworter für gezielte staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zu ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...