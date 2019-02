Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FACC: FACC am 25.2. -1,40%, Volumen 134% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 25.2. -1,38%, Volumen 99% normaler Tage , SPI: S Immo am 25.2. -1,17%, Volumen 46% normaler Tage , VIG: VIG am 25.2. 0,75%, Volumen 73% normaler Tage , ANDR: Andritz am 25.2. 0,99%, Volumen 94% normaler Tage , ATS: AT&S am 25.2. 1,71%, Volumen 50% normaler Tage , ATX: -0,28% Aktie Symbol SK Perf. AT&S ATS 16.660 1.71% Andritz ANDR 45.060 0.99% VIG VIG 21.380 0.75% S Immo SPI ...

