2019 soll das Jahr der großen Tech-IPOs werden. Start-ups wie Lyft, Uber und Pinterest streben aufs Parkett. Experten warnen vor überzogenen Bewertungen.

Lange Zeit haben sie die Börse gemieden. Die großen Tech-Start-ups aus dem Silicon Valley wollten lieber abseits öffentlicher Märkte und ohne Druck von Aktionären wachsen und investieren. Dank üppig ausgestatteter Risikokapitalgeber ging die Strategie problemlos auf.

Nun jedoch strebt gleich eine ganze Kohorte an neuen Tech-Firmen an die Börse: Dazu zählen Lyft, Uber, Pinterest, Airbnb. Alle haben für dieses Jahr den Börsengang angekündigt. Plötzlich kann es nicht schnell genug gehen.

Es ist eine Wette auf den nächsten Börsenboom für Tech-Aktien. Lange Zeit waren die Aktien von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google (abgekürzt: FAANG) die Stars an der Börse, bis ihnen im vergangenen Jahr die Luft ausging. Nun wird sich zeigen, ob Anleger bereit sind für die nächste Generation.

Für Santosh Rao ist der Fall klar: "Es ist gerade die beste Zeit für einen Börsengang", urteilt der Analyst von Manhattan Venture Partners. Die Weltwirtschaft sei nach wie vor "sehr gesund", trotz der Sorgen über den US-Handelskrieg oder den Brexit. Der Shutdown der US-Regierung habe Börsengänge dieses Jahr kurz verzögert. Doch nach dem Ende des Regierungsstillstands drängten Start-ups wieder aufs Parkett.

Die Wall Street rüstet sich bereits für den Ansturm der Technologie-Firmen aus Silicon Valley. Der Fahrdienst Lyft und das Bildernetzwerk Pinterest könnten den Anfang machen, gefolgt von Kommunikationsanbieter Slack, Lieferdienst Postmates, Lyft-Rivale Uber und Beyond Meat, einem Anbieter für Synthetikfleisch.

Sie hoffen, von guten Vorzeichen zu profitieren. Die Kurse der an der Tech-Börse Nasdaq gelisteten Firmen, die 2018 an der Wall Street debütierten, stehen laut Analysefirma Dealogic 33 Prozent im Plus - deutlich mehr als der Zuwachs des Gesamtmarkts von elf Prozent.

Doch einige Analysten warnen bei den vielen geplanten Tech-Börsengängen vor zu viel Euphorie. "Warum entscheiden sich so viele Unternehmen, die von so vielen smarten Managern geführt werden, plötzlich alle dafür, an die Börse zu gehen?", fragt Matt Maley, Aktienstratege des Vermögensverwalters Miller Tabak. "Das ist selten ein gutes Zeichen." Er geht davon aus, dass die Unternehmen sich Sorgen machen, dass die gute Stimmung an den Märkten nicht mehr lange anhalten werde.

Die Börsengänge werden auch ein Test für die Risikokapitalgeber, die jahrelang die Unternehmen mit privatem Kapital gestützt und ihnen zu satten Bewertungen verholfen haben. Der hochdefizitäre Fahrdienst Uber könnte Berichten zufolge an der Börse mit rund 90 Milliarden Dollar bewertet werden - so viel wie die größten Autobauer des Landes, Ford und General Motors, zusammen.

Es muss sich zeigen, ob sich diese Bewertungen halten lassen. Lyft könnte an der Börse 20 bis 25 Milliarden Dollar wert sein. "Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die diese Ziele infrage stellen", gibt Maley zu bedenken.

Alejandro Ortiz vom Analysehaus Sharespost glaubt dennoch an den Erfolg der Einhörner - wie Start-ups genannt werden, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet sind. "Es ist schwer, andere Firmen zu finden, die in diesem späten Stadium noch solche Wachstumsraten haben."

Lyft, Pinterest, Slack oder Uber gründeten sich vor neun bis zehn Jahren und absolvierten bis zu neun Finanzierungsrunden. "Die Firmen sind nun reif genug, ihre Geschäftsmodelle funktionieren, sie sind Teil des öffentlichen Lebens und erreichen gute Umsätze", attestiert Rao von Manhattan Venture, einem auf Investments in private Tech-Firmen spezialisierten Fondshaus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...