Bonn (ots) - Deutschland ist Europameister - im Produzieren von Verpackungsmüll. Obst, Wurst, Shampoo und Putzmittel, vieles ist in den Supermärkten nur in Plastikverpackungen erhältlich, auch aus hygienischen Gründen. Die Kehrseite der Medaille: vermüllte Meere und Strände, sterbende Tiere.



Welche Alternativen gibt es zu Plastikverpackungen? Wäre eine Verpackungssteuer sinnvoll? Was kann der Verbraucher tun?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Kai Falk, Handelsverband Deutschland (HDE) - Vivien Timmler, Süddeutsche Zeitung - Prof. Christian Fichter, Wirtschaftspsychologe Kalaidos Fachhochschule Schweiz



