Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gesunken. Händler nannten als Grund die allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Die jüngste Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China habe für mehr Risikofreude gesorgt und die Festverzinslichen belastet.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 166,38 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,11 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Trump begründete dies mit Fortschritten in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Die Börsen reagierten mit Kursgewinnen auf die Nachricht.

In Italien gab es hingegen zum Wochenauftakt Kursgewinne während die Renditen deutlich nachgaben. Zuletzt sank die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit um 0,07 Prozentpunkte auf 2,77 Prozent. Am Markt wurde die Entwicklung mit der Erleichterung begründet, dass die Ratingagentur Fitch ihre Bewertung italienischer Staatsanleihen am späten Freitagabend nicht gesenkt hatte.

Mit "BBB" liegt die Bewertung von Fitch weiter zwei Stufen über dem sogenannten Ramsch-Niveau, mit dem Ratingagenturen für sicherheitsorientierte Anleger ungeeignete Wertpapiere kennzeichnen. Der Ausblick bleibt jedoch negativ, was eine Abstufung Italiens auf mittlere Sicht möglich erscheinen lässt./jkr/he

