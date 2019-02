Die Baader Bank hat Krones aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 85 Euro belassen. Angesichts des Kursrutsches in den vergangenen acht Monaten sei die Aktie des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers nun wieder attraktiv, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Potenzial für weitere Enttäuschungen erscheine nach den schwachen Jahreszahlen sowie dem vorsichtigen Ausblick begrenzt./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 14:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006335003

AXC0246 2019-02-25/18:29