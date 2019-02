Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag von der international positiven Börsenlandschaft profitiert. Wieder einmal verwiesen Börsianer auf neue Hoffnungen auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit.

Der tschechische Leitindex PX zog um 0,99 Prozent auf 1070,68 Punkte an. Klar im Plus schlossen unter den Schwergewichten CEZ . Die Aktien des Energieunternehmens stiegen um 1,3 Prozent. Einheitlich aufwärts ging es auch im Finanzbereich. So gewannen Komercni Banka 1,2 Prozent und Moneta Money Bank 1,5 Prozent. Die Papiere des Tabakkonzerns Philip Morris gingen bei guten Umsätzen 0,14 Prozent höher aus dem Handel.

Der polnische Wig-30 gewann 0,87 Prozent auf 2720,71 Punkte. Der breiter gefasste Wig ging 0,74 Prozent höher bei 60 721,87 Zählern aus dem Handel.

Unter den Schwergewichten in Warschau zeigten sich die Papiere des Kupferunternehmens KGHM mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent stark. Knapp dahinter gewannen die Anteilsscheine des Modeunternehmens LPP 3 Prozent. Dagegen fielen die Energa-Papiere um 2 Prozent. Die Aktien des Telekomunternehmens Orange Polska verloren 1,8 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux stieg um 0,42 Prozent auf 40 987,95 Punkte. Unter den Schwergewichten in Budapest zeigten Gedeon Richter mit plus 0,9 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Papiere der OTP Bank legten um 0,4 Prozent zu.

In Moskau legte der RTS-Index um 0,26 Prozent auf 1201,57 Punkte zu./ste/APA/la/stw

