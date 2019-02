Das Biotechunternehmen Morphosys zieht für seinen größten Medikamenten-Hoffnungsträger eine Partnerschaft für den europäischen Markt in Betracht. "Wir werden für Europa wahrscheinlich einen Partner einbeziehen", sagte der scheidende Vorstandschef Simon Moroney in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

