Wirecard hat nach einem Medienbericht möglicherweise eine weitere Short-Attacke in dem Sinne verpasst, als das Bafin den Vorgang verhinderte. Hätte es den Versuch gegeben, wäre die Aktie vermutlich noch einmal tiefer gestürzt. So nähert sie sich wieder einem möglichen Trendwechsel an. Bis zu 150 Euro fehlen noch gut 20 %. Dies könnte das naheliegende Potenzial für diesen Wert sein, meinen Beobachter inzwischen.

Gute Stimmung

Die Stimmung an den Märkten jedenfalls ist deutlich besser geworden. ... (Dr. Bernd Heim)

